Kulturgut Paravent: Wohndeko aus Fernost

Mit der asiatischen Kultur verbinden wir eine ganz eigene Welt. Eine Mischung aus detailverliebter Tradition und klaren modernen Linien und Formen. Eine Form der Gestaltung, die sich auf ganz besonders interessante Art und Weise in unsere europäischen Einrichtungsgewohnheiten integrieren lässt. Spätestens seit diesem Wohntrend ist eine Wiederentdeckung der chinesischen Handwerkskunst zu verzeichnen, die „Made in China“ wieder zu einem Qualitätsmerkmal macht.

Mehr als mit Stäbchen essen

Einen fremden Kultureinfluss in die eigene Wohnung einzubringen ist nicht immer leicht. Besonders die Mischung aus verschiedenen Stil-Elementen kann sich als schwer rausstellen wenn man Wert darauf legt, dass eine Harmonie unter den Möbeln und Deko-Artikeln herrscht. Aus dem asiatischen Kulturraum haben sich besonders Gestaltungsformen wie der japanische Zen-Garten, chinesisches Porzellan und der Wandteiler etabliert. Der Wandteiler (Paravent) hat seinen Ursprung in China und ist dort heute noch ein wichtiges Element der Einrichtung. Auf ihm verschmelzen der Nutzen einen Raum individuell abzutrennen und die traditionelle chinesische Malerei zu einem Gesamtkunstwerk. Gerade das macht den Paravent jenseits von China zu einem so beliebten Möbelstück. Asiatika erfreuen sich hierzulande immer größerer Beliebtheit, seien es Buddhaköpfe, Kommoden, Schalen oder Körbe. Sie vermitteln den gewissen Hauch Exotik, ohne zu dominant zu wirken. Falls Sie bei der nächsten Shopping-Tour in den bekannten Möbelhäusern jedoch nicht fündig werden, so schreiben Sie Ihren Wohntraum nicht gleich ab. Denn es gibt eine Möglichkeit, wie Sie sich ein wenig Asien-Flair in die Wohnung holen.

Keine Fernreise nötig

Um einen chinesischen Flair in unsere eigenen vier Wände zu zaubern ist also keine Reise in den fernen Osten notwendig. Originale und gut gearbeitete Stücke lassen sich auch hier zu guten Preisen finden. Die individuelle Einrichtung im Asia-Stil finden Sie am besten im Internet. Zwar gibt es Möbelhäusern teilweise Dekorationsartikel, die zu China passen, doch bieten sie selten entsprechendes Mobiliar an. Online-Shops bieten häufig eine große und exklusive Auswahl an internationalen Herstellern. Ihr Sortiment ist oft abwechslungsreicher und origineller als das der bekannten Häuser in der nahen Umgebung. Falls Sie nicht fündig werden, können Sie sich so trotzdem unkompliziert und einfach inspirieren lassen. Vielleicht bei einer Tasse chinesischem Tee.

Bild: panthermedia.net Ingeborg Knol