Radio hören im Internet: Die besten Webradios

Musik beeinflusst die Stimmung und lässt ihre Zuhörer träumen und in Gedanken schwelgen. Wer jedoch die Playlist seines MP3-Players und sämtliche CDs auswendig kennt, informiert sich im Radio über die neuesten Songs und News aus der Musikbranche. Im Internet bieten Webradios kostenloses Hörvergnügen und verschiedene Sonderaktionen für ihre Hörer. Der Vorteil von Internetradios, Sie haben keinen schlechten Empfang und hören die Sender sogar mit bestimmten Audiosystemen ohne PC.

BigFm hat Deutschlands biggste Beats

Die Radiosender von BigFm befinden sich in Rheinland Pfalz und Baden Württemberg und veranstalten jedes Jahr in verschiedenen Städten in Deutschland Partys mit toller Musik und guten DJs. Das Besondere an diesem Webradio, die bigFM Community bestimmt das laufende Programm. So voten die User den nächsten Song oder plaudern mit den Moderatoren zu den unterschiedlichsten Themen. Hier laufen Songs aus den Bereichen Pop, R’n’B, Hip Hop, Rock und das Beste der aktuellen Charts.

Internetradio von 1Live

Das Webradio des nordrheinwestfälischen Senders 1Live gehört zu den beliebtesten Sendern dieses Bundeslandes. Hier finden die Zuhörer die aktuellen Charts, amüsieren sich über kurze Comedy-Beiträge und bestimmen die sogenannten O-Ton-Charts, in denen das Publikum jede Woche die lustigsten Szenen aus Fernsehsendungen wählt. Außerdem geben die Moderatoren vor der Neuerscheinung eines Longsplayers eine kleine Kostprobe, was Musikfans zukünftig in den Album Charts erwartet.

Mit der Squeezebox überall Webradio hören

Wer das Internetradio nicht am PC hören möchte, kann auch zu anderen Alternativen greifen. Die Squeezebox von Logitech erfreut sich bspw. großer Beliebtheit. Mit ihr können Sie auf Ihre iTunes Mediathek zugreifen und Ihre digitale Musikdatenbank verwalten. So haben Sie Radio und Musik-Player in einem. Mit der passenden App können Sie die Squeezebox auch mit dem Handy steuern.

Webradios für spezielle Genres

Wer ein Internetradio sucht, das nicht die gleichen Songs wie jene Musik im TV spielt, sondern nach speziellen Genres hören möchte, wird ebenso fündig. Im Webradio von Country108 laufen jeden Tag die besten Country-Titel und auf Klassikradio.de gibt es klassische Musik auf die Ohren.

Bild: BigFm