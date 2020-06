Album Charts: Unsere Top 3 der Sommeralben

Musik beeinflusst die Stimmung der Zuhörer, weckt Emotionen und spiegelt Gefühle wieder. Ruhige Balladen und fetzige Rocksongs laufen täglich im Radio und begeistern die Zuhörer. Diese Begeisterung zeigt sich jedoch nicht nur bei einzelnen Songs, sondern ebenso für die dazugehörigen Alben. Hier erfahren Sie, welche drei Künstler uns mit ihrem neuen Longplayer überzeugt haben, dass sie in die Top 3 gehören.

Platz 3: Black and White America von Lenny Kravitz

Er begeistert seit mehr als 20 Jahren seine Fans mit unverwechselbaren Rocksongs und Gitarrenstücken. Mit seinem neuen Album „Black and White America“ meldet sich Lenny Kravitz nach seiner künstlerischen Pause mit 16 neuen Songs zurück. Dabei gibt es sowohl rockige Stücke, die ein wenig an die Rollen Stones kombiniert mit Funk erinnern, aber auch ruhige Balladen. Für Fans und musikalische Mottoparties, wie eine Soul Night, ist dieses Album auf jeden Fall zu empfehlen, jedoch bleibt abzuwarten, ob er es wieder zu seiner früheren Bestform schafft. „Black and White in America“ ist jedenfalls ein guter Anfang.

Platz 2: I’m With You von den Red Hot Chili Peppers

Auf den zweiten Platz schafft es eine bekannte Gruppe aus der Rock- und Popmusik, deren Musik seit vielen Jahren aktuelle Musik News beherrscht. Dennoch fällt eingefleischten Fans der Red Hot Chili Peppers ein Vergleich mit bisherigen Alben schwer. Die 14 Lieder wirken erfrischend und lassen es richtig krachen. Wie bei den meisten Longplayern, schwächeln jedoch ein paar Songs, während Titel wie „The Adventure of Rain Dance Maggie“ sowie „Brendans Death Song“ positiv hervorstechen. Insgesamt ein weiteres gelungenes Album.

Platz 1: 21 von Adele

Nach ihrem ersten Album „19“ knüpft das junge Stimmtalent mit „21“ an ihren bisherigen Erfolg an. Aber ist ein solches Album zu toppen? Wir sagen ja, denn Adele zeigt, dass sie sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat. Für ihre neue Single „Rolling in the Deep“ erhielt Sie den MTV Video Music Award und landete direkt auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. „21“ ist ein abwechslungsreiches Album mit gefühlvollen Balladen und kraftvollen, peppigen Songs. Dieses Album gehört definitiv zu den diesjährigen Sommerhits und berührt seine Zuhörer.

Bild: Christopher Macsurak cc-by-sa 2.0