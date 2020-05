Gute-Laune-Musik für einen guten Start in den Tag

Nichts ist schöner, als am Morgen ausgeschlafen zu erwachen, sich noch einmal recken und strecken und dann voller Elan den Tag beginnen. Kennen Sie das? Gehören Sie auch zu den Menschen, welche gleich nach dem Aufstehen eine Portion Musik vertragen? Für viele wäre der morgendliche Badezimmeraufenthalt oder das Frühstück ohne Musik undenkbar. Oft lässt sich mit fröhlicher Musik die ohnehin schon gute Laune noch steigern.

Jedem das Seine

Nicht jeder erfreut sich am Morgen über die Klänge aus den Musikboxen. Aus diesem Grund bieten sich für den gut gelaunten Morgenmensch Kopfhörer an. Sie haben die Wahl zwischen Kopfhörer mit Ohrbügel, richtige Bügelkopfhörer, Inear-Kopfhörer oder welche mit Funkübertragung. Egal, welches Modell Ihnen zusagt, Sie können mit fröhlicher Musik Ihren Tag starten, ohne Ihren Partner oder andere Familienangehörige zu stören. Alle Kopfhörer überzeugen durch einen satten Sound und eine herausragende Klangqualität. Da machen Abba und Pink direkt noch einmal so viel Spaß. Achten Sie auch darauf, dass Sie bei der Musikauswahl auf Balladen verzichten, nachher legen Sie sich einfach wieder ins Bett, weil die Musik Sie schläfrig gemacht hat.

Bequemer Komfort steigert den Hörgenuss

Musik am Morgen, Musik im Ohr. Ohne auf jeglichen Komfort zu verzichten. Und ohne irgendjemand zu stören. Die Kopfhörer von Philips passen sich den Wünschen und Bedürfnissen von Ihnen komplett an. Sie sind innovativ, hochwertig und lassen es zu, dass Sie auf Wunsch ganz allein den Klängen von Pop und Rock, Volksmusik oder den Klängen der klassischen Musik lauschen können. Die Inear-Kopfhörer fallen nicht heraus, wenn Sie sich beispielsweise nach der heruntergefallenen Zahnpastatube bücken müssen, sie sitzen fest und bequem in Ihren Ohren. Die Ohrbügel-Kopfhörer machen ebenfalls jede ihrer Bewegungen elegant mit und verbreiten die gewünschten Hits. Doch vielleicht liegt Ihnen das klassische Modell mit Bügel am meisten? Wie wäre es mit einer Funkübertragung, eine gute Wiedergabe des Sounds hebt den Tagesstart noch ein wenig höher. Wenn in Ihrer Familie verschiedene Musikgeschmacksrichtungen vereint sind, kann jeder seiner persönlichen Richtung mit einem eigenen Kopfhörer lauschen. So hat jedes Familienmitglied seinen eigenen perfekten Start in den Tag. Der Morgen ist bekanntlich die wichtigste Tageszeit, läuft hier alles nach Wunsch, wird es ein erfolgreicher und wünschenswerter Tag.

