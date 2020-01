Top 3 der Online-Strategiespiele

Auch wenn Brettspiele immer noch sehr beliebt sind, die Zukunft gehört den Internetspielen. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die gerne alleine oder mit Freunden online spielen, dann sind die folgenden drei Spiele vielleicht auch das Richtige für Sie. Und für Nummer 2 und 3 brauchen Sie auch keine hochgezüchteten Gamer PCs.

Die Nummer eins

Command & Conquer ist das beliebteste Strategiespiel, das online gespielt wird. Mittlerweile gibt es zahlreiche Teile dieses Spiels, die alle die ersten Plätze in den Hitlisten der Onlinespiele einnehmen. Bei Command & Conquer sind Sie der Stratege, der Schlachten plant und neue Länder erobern möchte. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass es in Echtzeit gespielt wird und viel Geschick und Konzentration verlangt. Bei den Fans sind die Command & Conquer Teile auch wegen der überdrehten Zwischensequenzen beliebt, die das Aushängeschild der Command & Conquer: Alarmstufe Rot Reihe sind. Hier haben sich schon zahlreiche Filmstars vor der Kamera versammelt, wie bspw. George Takei alias Sulu aus Star Trek.

Die Nummer zwei

Werden Sie der steinreiche Besitzer einer Eisenbahngesellschaft, der es mit Geschick, Taktik und Tricks schafft, seinen Reichtum zu vermehren. Diesen Traum können Sie sich erfüllen, wenn Sie Sid Meier’s Railroad Tycoon spielen. Das Onlinespiel, das bereits 1990 auf den Markt kam, ist nach wie vor ein beliebter Klassiker. Bauen Sie aber nicht nur Eisenbahnen und erobern Streckenabschnitte, sondern zeigen Sie den Mitspielern Ihre Macht, in dem Sie Land erobern und dort ganze Städte aufbauen. Der Clou des Spiels besteht darin, dass Sie es mit einem sehr kleinen Startkapital bis ganz nach oben schaffen können, in dem Sie gewitzt taktieren und Ihre Gegner austricksen. Das Spiele Portal bietet Ihnen übrigens kleine Strategiespiele für Zwischendurch, wenn Sie in der Mittagspause strategisch werden wollen. Bahngäste können Sie zwar nicht befördern, aber Fluggäste sind eine Option.

Die Nummer drei

Spielen Sie mit bis zu 30 Mitspielern FreeCiv, die Nummer drei in den online Spiele Charts. Länder erobern und gigantische Städte errichten – das sind nur zwei Ziele, die Sie bei FreeCiv erreichen können. Während des Spiels wird eine Reise durch die Weltgeschichte unternommen, wobei Sie der Schlachtenlenker im alten Ägypten, im antiken Rom oder auch im Griechenland der Vergangenheit sind, wo Sie Ihr Volk auf die Demokratie einschwören. Sie müssen mit Strategie und klugen Schachzügen Ihr Volk durch das düstere Mittelalter bringen, sich mit Napoleon messen und große Seeschlachten für sich gewinnen. FreeCiv ist ein faszinierendes Spiel und ein toller Geschichtsunterricht.

Bild: Screenshot